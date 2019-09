Chiede i soldi per la 'prestazione' sessuale, poi colpisce il partner alla testa e aggredisce i carabinieri: arrestata 34enne

Si sono conosciuti in un locale di Parma ed hanno poi passato la notte insieme, all'interno dell'abitazione della donna in via Trieste a Parma. Non è finita nel migliore dei modi la serata di un uomo che, dopo aver conosciuto la ragazza, ha passato con lei la notte. Alle sei di mattina infatti la 34enne di origine armena ha chiesto il pagamento della prestazione all'uomo, che si è rifiutato di consegnarle il denaro. A quel punto la ragazza lo ha colpito alla testa con il calcio di una pistola giocattolo, ferendolo alla testa. L'uomo è scappato dall'abitazione ed è sceso in strada con il volto pieno di sangue, rifugiandosi in un bar. I carabinieri sono arrivati sul posto e sono stati aggrediti dalla donna, sotto effetto di alcol e cocaina. Per lei sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale: la 34enne è stata anche denunciata per tentata estorsione e segnalata come consumatrice di droga.