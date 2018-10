Passo del Lagastrello, il rider 65enne è ancora disperso: trovato un corpo senza vita

Con un sorvolo aereo è stato ritrovato un corpo senza vita alla base di un canale impervio nel comune di Comano (Ms), non distante dal confine con Reggio Emilia e Parma. Al momento non è ancora stata accertata l'identità del corpo.

Sono riprese, sul lato reggiano del Passo del Lagastrello, le ricerche del runner neozelandese 65enne disperso sul crinale tosco-emiliano. Alle ore 8.00 al passo del Lagastrello, le condizioni meteo sono al limite: 5 gradi, pioggia e raffiche di vento forte con nebbia che al momento limita la visibilità a 20-30 metri. Sul posto il Soccorso Alpino Emilia Romagna e Vigili del Fuoco. Nel corso della giornata le condizioni sono leggermente migliorate.

I tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna, sono impegnati in un intervento in supporto ai colleghi toscani nel comune di Comano (Ms), tra i Passi del Lagastrello e del Cerreto, nelle zone di confine con le province di Reggio Emilia e Parma. Si tratta di una persona scivolata in un canale, infortunata ed impossibilitata a muoversi. Oltre al SAST (Soccorso Alpino e Speleologico Toscano) sono già sul posto i tecnici del SAER provenienti dalle province di Reggio Emilia e Parma. Le operazioni di ricerca e soccorso sono rese più difficili dalla poca visibilità ed il maltempo.

Ricerche sospese sul versante emiliano

Sono state sospese per maltempo sul versante emiliano, mentre continuano sul versante toscano le ricerche di un uomo, un sessantacinquenne originario della Nuova Zelanda ma con passaporto statunitense, che dal tardo pomeriggio di ieri è disperso sull'Appennino tosco-emiliano, tra le province di Massa Carrara, Reggio Emilia e Parma. L'uomo, pare essere ferito sul fondo di un canale, ma purtroppo il contatto telefonico si è interrotto dalla sera di ieri. Le squadre emiliane, partire dalle province di Parma e Reggio Emilia, hanno perlustrato la zona di crinale nord tra il passo del Lagastrello e quello del Cerreto, senza tuttavia avere riscontro. Un violento temporale, ancora in atto, ha costretto le squadre a rientrare per motivi di sicurezza. Sul versante toscano continuano invece, ad opera del Soccorso Alpino toscano, le operazioni di ricerca, che continueranno anche nella notte e, in caso di ulteriore necessità, anche nella mattina di domani.