Passo della Colla, 74enne cade e si rompe una gamba: soccorsa con l'elicottero

I tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna sono intervenuti in aiuto di una donna parmigiana di 74 anni, infortunata dopo una caduta in località Passo della Colla, tra Valditacca e i Lagoni. La donna, era in compagnia del cognato in cerca di funghi, quando è improvvisamente scivolata cadendo a terra e lamentando un forte dolore ad un arto inferiore. Subito il cognato ha dato l'allarme al 118, il quale ha disposto l'invio dell'elicottero di Pavullo nel Frignano e una squadra territoriale del Soccorso Alpino. Una volta raggiunta la donna e dopo averla messa in sicurezza, i sanitari ed i tecnici intervenuti la hanno stabilizzata, quindi con un recupero tramite verricello l'hanno caricata a bordo del velivolo e trasferita all'Ospedale Maggiore di Parma, con una sospetta frattura alla gamba.