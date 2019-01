Paura a Bardi, fiamme in casa: due intossicati e abitazione inagibile

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per cinque ore per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'abitazione di Brè che ieri sera è stata interessata da un vasto incendio che, secondo le prime informazioni, sarebbe derivato da un malfunzionamento della canna fumaria della casa. All'interno dell'abitazione c'erano due persone, che sono state soccorse dalle ambulanze e trasportate al Pronto Soccorso per l'intossicazione dovuta al fumo. Gli operatori del 115 sono arrivati da Borgotaro e da Parma: diverse squadre per domare l'incendio che ha reso parzialmente inagibile la casa. Le condizioni dei due feriti sono sono gravi: hanno respirato molto fumo e si trovano all'Ospedale Maggiore per accertamenti,