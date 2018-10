Paura a bordo del bus, ragazzini spruzzano spray al peperoncino: due bimbi e una donna incinta all'ospedale

Paura ieri pomeriggio a bordo del bus della linea 4: stavolta non per un incendio ma per le azioni di un gruppo di ragazzini che, dopo essere saliti a bordo del mezzo in un gruppetto, hanno spruzzato alcun bombolette di spray al peperoncino urticante. L'autobus in quel momento, erano circa le 18, si trovava nella zona di via Emilia Est, e poco prima i ragazzini erano saliti, facendo un gran baccano. I giovanissimi, che devono ancora essere identificati, forse pensavano di fare uno scherzo o una bravata: ad un certo punto hanno spruzzato lo spray e l'aria è diventata irrespirabile. Dopodichè uno di loro ha azionato il freno d'emergenza, le porte si sono aperte e loro sono scappati. I passeggeri del bus, scossi per quanto successo, sono scesi: una donna incinta e due bambini sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. Sul posto, oltre all'ambulanza del 118 è arrivata anche la polizia, che sta indagando sull'episodio.