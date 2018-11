Paura a Collecchio: auto in fiamme nel parcheggio della Parmalat

Paura la mattina del 16 novembre a Collecchio, verso le ore 9. Un'auto, che si trovava parcheggiata all'interno dello spazio dedicato alla sosta della Parmalat, ha preso fuoco all'improvviso, per cause in corso di accertamento, probabilmente per un guasto. Le fiamme si sono levate alte ed erano visibili a distanza: hanno avvolto completamente il veicolo in pochissimi secondi. Sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco di Parma che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area.