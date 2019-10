Paura a Fidenza: 19enne rapinato al bancomat da una baby gang

Sono arrivati da dietro un cespuglio e non gli hanno lasciato nemmeno il tempo di pensare a come muoversi. Un 19enne di Salsomaggiore Terme è stato rapinato, nella serata di martedì da due giovani che sono riusciti a strappargli il portafoglio e poi a scappare. Secondo la ricostruzione fatta dal 19enne ai carabinieri di Fidenza, che sono arrivati sul posto dopo la chiamata per un sopralluogo, i due ragazzi - probabilmente un italiano e uno straniero - hanno avvicinato la vittima molto velocemente: mentre uno lo minacciava, fingendo di avere un coltello in tasca - l'altro prendeva il portafoglio dallo zainetto. Dopo la rapina i due sono scappati, senza lasciare tracce. I militari stanno indagando per individuare i due responsabili.