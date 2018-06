Paura a Fidenza: incendio all'interno della banca Intesa San Paolo di via Malpeli

Paura a Fidenza, in via Malpeli, per un incendio che si è sviluppato a partire dal quadro elettrico della filiale Intesa San Paolo di via Malpeli, in pieno centro del paese. Mentre all'interno della banca c'era clienti e dipendenti ha iniziato ad uscire del fumo dalla zona del quadro elettrico: subito è scattato l'allarme e sono stati avvertiti i Vigili del Fuoco di Fidenza, che si sono portati sul posto in pochi minuti. Le persone che si trovavano all'interno sono scappate in strada. Il fumo ha anche invaso un locale sopra la banca, che per fortuna era disabitato. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per ore e sono riusciti a riportare la situazione alla normalità: la filiale è stata inattiva a causa dell'incendio.