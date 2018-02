Paura a Medesano, incendio in una palazzina: distrutte due mansarde

Grande paura nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 febbraio a Medesano, in via Fenoglio, per un incendio che si è sviluppato all'interno di una palazzina di tre piani. Erano da poco passate le 2.30 quando, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un rogo che ha provocato ingenti danni alle abitazioni ma fortunatamente nessun ferito. Le fiamme hanno rapidamente avvolto la palazzina, il sottotetto si è bruciato, distruggendo le mansarde di due appartamenti. Il rischio era che le fiamme si propagassero all'intero appartamento e alle altre abitazioni del vicinato: i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto con due autobotti e un autoscala da Parma e da Fidenza ed hanno lavorato per ore per spegnere l'incendio. Le squadre del 118 sono rimaste sul posto anche dopo la fine dell'incendio per bonificare l'area e metterla in sicurezza: l'ipotesi è che l'incendio si sia scatenato da una canna fumaria o a causa di un corto circuito.