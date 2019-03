Paura a Sala Baganza, la cucina prende fuoco mentre dorme: 60enne intossicata

Le fiamme si sono sviluppate all'improvviso mentre la proprietaria dell'abitazione, in via Aguzzoli a Sala Baganza, stava dormendo, probabilmente per un malfunzionamento dell'impianto elettrico. La donna, una 60enne che si trovava nell'abitazione insieme ai suoi due cani, si è svegliata ed ha chiamato subito i Vigili del Fuoco. Il fumo infatti si era propagato velocemente all'interno della casa: gli operatori del 115 sono arrivati sul posto ed hanno spento l'incendio, mettendo in sicurezza l'abitazione. Sul posto anche gli operatori del 118 dell'Assistenza volontaria di Collecchio-Sala Baganza e Felino che hanno somministrato ossigeno alla 60enne, rimasta intossicata in seguito all'incendio.