Paura a San Pancrazio: 82enne si ribalta con il trattore e rimane incastrato

Stava lavorando all'interno di un terreno a San Pancrazio quando all'improvviso ha perso il controllo del trattore che stava guidando e si è ribaltato, in corrispondenza di un fossato. Paura nel pomeriggio di ieri per un agricoltore di 82 anni che è rimasto incastrato sotto ad un ranghinatore, il mezzo che stava usando per eseguire alcuni lavori nei campi. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 ed è atterrato anche l'elisoccorso, partito dall'Ospedale Maggiore di Parma. Nonostante la dinamica dell'incidente l'82enne è uscito praticamente illeso, dopo che è stato liberato dai soccorritori. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i carabinieri della stazione di San Pancrazio che stanno approfondendo le cause dell'incidente.