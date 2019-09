Paura a Schia, 17enne cade dal tappeto elastico: portato in ospedale con l'elisoccorso

E' caduto mentre stava saltando sui tappeti elastici a Schia, nel comune di Tizzano, ed è stato soccorso dagli operatori del 118, che l'hanno trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma con l'elisoccorso. E' successo ieri, lunedì 2 settembre: tanta paura per un ragazzo di 17 anni, che è stato soccorso in pochi minuti e portato in ospedale. Il giovane, che si trovava insieme ad altri ragazzi, mentre saltava ha perso il controllo ed è caduto. I soccorsi sono scattati immediatamente. I medici hanno diagnosticato al 17enne un trauma al collo: è grave ma non in pericolo di vita.