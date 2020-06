Paura a Sorbolo: i banditi assaltano con l'esplosivo l'ufficio postale

Un nuovo assalto con l'eplosivo ai danni di un ufficio postale del parmese. Nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 giugno una banda di malviventi ha deciso di attaccare il bancomat delle Poste di Sorbolo, in via Mirco Martignoni, in pieno centro del paese. I residenti hanno sentito un forte boato e si sono spaventati: i banditi hanno preso di mira il postamat e lo hanno fatto saltare. Poi sono scappati in pochi attimi a bordo di alcune auto. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Sorbolo che hanno effettuato un sopralluogo: le indagini sono in corso per cercare di identificare i banditi. Secondo le prime informazioni i malviventi avrebbero effettuato altri blitz esplosivi nel territorio reggiano, prima di assaltare l'ufficio postale di Sorbolo. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere, che potrebbero essere utili alle indagini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.