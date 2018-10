Paura a Vicofertile: autobus della Tep distrutto dalle fiamme

Un altro autobus della Tep ha preso fuoco mentre si trovava in servizio lungo le strade della città. L'incendio, che ha divorato un autobus della linea 23 che si trovava a Vicofertile, è scattato alle 6.30 di stamattina, sabato 6 ottobre: in poco tempo le fiamme hanno avvolto completamente in mezzo, che è stato ridotto ad una carcassa. Il conducente, che in quel momento non aveva ancora iniziato la corsa, si è accorto di quel che stava succedendo ed ha avvertito i Vigili del Fuoco, giunti sul posto dopo pochi minuti. Fortunatamente non era ancora salito nessun passeggero a bordo. Nella mattinata del 1° agosto un autobus aveva preso fuoco mentre si trovava nei pressi di via XXIV Maggio: anche in quel caso tanta paura ma nessun ferito.