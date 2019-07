Paura ad Ozzano: incendio all'ex Plasmon

Paura ad Ozzano Taro, frazione del comune di Collecchio, per un incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di mercoledì 10 luglio al secondo piano dell'edificio che ospitava l'ex fabbrica della Plasmon. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero persone coinvolte. Sul posto sono arrivate alcune squadre dei Vigili del Fuoco che hanno spento l'incendio. Poco dopo le 17 si è sviluppata una colonna di fumo visibile da chilometri di distanza. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.