Paura in piazzale Michelangelo, si perde un bimbo di 7 anni: ritrovato

Un bimbo di soli 7 anni si è perso, nel pomeriggio di ieri domenica 16 febbraio a Parma, nella zona di piazzale Michelangelo. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivate, in pochi attimi, le forze dell'ordine, che si sono messe subito alla ricerca del piccolo che aveva smarrito i genitori. Anche nelle chat del gruppo di controllo del vicinato è scattato l'allarme, per sostenere il lavoro delle forze dell'ordine e cercare di riportare il piccolo a casa. Il bimbo di 7 anni è stato fortunatamente trovato, grazie al lavoro congiunto. Una storia che si è conclusa positivamente, grazie alla sinergia tra varie forze. "Per fortuna è andato tutto bene e in questa situazione poter contare sulla presenza di un gruppo organizzato presente sul territorio come i cittadini che fanno parte del Controllo del Vicinato si è rivelato una grande risorsa!" si legge sul profilo Facebook del gruppo Io sto col Pablo.