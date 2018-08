Paura in tangenziale: si ferma a fare il pieno e l'auto prende fuoco

Si è fermato a fare il pieno al distributore Eni in tangenziale Nord a Parma e la sua auto ha preso fuoco. Il conducente, un signore di 76 anni, è riuscito a spostare il veicolo, che si trovava in corrispondenza delle colonnine per il rifornimento, prima che le fiamme lo avvolgessero completamente. E' successo nel pomeriggio di domenica 5 agosto poco dopo le ore 16. Il conducente, che ha avuto i riflessi pronti ed ha evitato il peggio, ha spostato la sua Golf spingendola, in modo da evitare che le fiamme si propagassero pericolosamente al distributore. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno spento l'incendio: il 76enne ha avuto un malore ed è stato accompagnato al Pronto Soccorso del Maggiore per accertamenti.