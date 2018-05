Paura in via Bucci: "Un grosso ramo è caduto, mi ha sfiorato e ha danneggiato la recinzione di una casa"

La nostra lettrice Patrizia ci segnala un episodio avvenuto alle 14.30 del 31 maggio in via Bucci, nel quartiere Pablo. Un ramo si è staccato da una pianta ed ha caduto a poca distanza dalla donna, che stava portando a spasso il suo cane.

Vi scrivo per segnalarvi quanto mi è successo intorno alle 14.15 mentre stavo passeggiando con il mio cagnolino. Stavamo percorrendo via Bucci nel quartiere Pablo quando si è alzato un po' di vento. Improvvisamente dalla pianta davanti a me si è staccato un ramo che cadendo ha seriamente danneggiato la recinzione di una casa. Ci ha mancati per un pelo e ci siamo spaventati molto. Le piante in questa zona sono messe malissimo, molte sono visibilmente marce e di conseguenza pericolose. Sarebbe opportuno che qualcuno prendesse provvedimenti onde evitare che qualcuno prima o poi si faccia male. Vi ringrazio e vi mando alcune foto dell'accaduto. Cordiali saluti