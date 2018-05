Paura in via Costituente, bimbo di 3 anni si allontana da solo: ritrovato sul ponte di Mezzo

Sono stati minuti di paura quelli che ha vissuto la madre di un bambino di soli 3 anni che, nel pomeriggio di mercoledì, si è allontanato da solo dalla scuola materna di via Costituente: il piccolo, che è rimasto in strada per circa mezz'ora da solo, è stato ritrovato sul ponte di Mezzo. Alcune donne che si trovavano in zona lo hanno visto e si sono insospettite: lo hanno fermato e poi lo hanno accompagnato dagli agenti della Polizia Municipale, che lo stavano cercando. L'episodio si è risolto senza nessuna conseguenza. L'allarme è scattato quando la madre del piccolo è andato a prenderlo davanti a scuola ma non l'ha visto: in quel momento ha pensato ad un rapimento e la situazione si è surriscaldata: sul posto è arrivata anche un'auto della polizia. Dopo circa mezz'ora le ricerche hanno dato esito positivo: il bambino aveva seguito la mamma di un altro bimbo, senza che lei se ne accorgesse.