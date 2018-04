Paura in via Gramsci: entra con la bici in farmacia e rincorre la titolare con una sedia

Erano le 15 di ieri, martedì 10 aprile quando un giovane è entrato con la sua bicicletta all'interno della farmacia SS. Annunziata di via Gramsci, ha danneggiato alcuni arredi e ha rincorso la titolare dell'esercizio commerciale con una sedia, che aveva appena preso all'interno del negozio. Attimi di paura e timore per i clienti e per le dipendenti, che hanno assistito ad una scena che non sono riuscite ad interpretare: il ragazzo, dopo essere entrato in sella alla bici, avrebbe cercato di gridare qualcosa per farsi capire ma non c'è riuscito. A quel punto avrebbe preso un portaombrelli di ferro e lo avrebbe scagliato contro il pavimento e contro la sua stessa bicicletta: le dipendenti si sono chiuse in bagno ed hanno chiamato la polizia. In quel momento però passava una Volante che si è fermata: il giovane è stato caricato in auto: sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale.