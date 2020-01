Paura in via Marx: incendio nella notte in un appartamento

Paura in via Carlo Marx a Parma per un incendio che si è sviluppato al primo piano di una palazzina. L'allarme è scattato verso le ore 22 di ieri sera, martedì 14 gennaio. Sul posto sono arrivate, in pochi minuti, le squadre dei Vigili del Fuoco di Parma che hanno lavorato per poco più di due ore per spegnere le fiamme. Sul posto anche i poliziotti delle Volanti e gli operatori sanitari del 118. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi.

Aggiornamenti a breve