Paura in via Palermo: 33enne aggredita e scippata all'alba

E' stata aggredita e scippata all'alba da un giovane che l'ha strattonata per rubarle la borsa a tracolla e poi è scappato. Paura all'alba di ieri, 4 settembre, in via Palermo, nei pressi dell'incrocio con via Trento. Una donna di orgine filippina di 33 anni, che era appena uscita di casa per andare al lavoro in provincia di Parma, è stata avvicinata da un giovane che, senza lasciarle il tempo di rendersi conto di quello che stava succedendo, le ha strappato la borsa e l'ha strattonata. La donna ha urlato ed il marito si è subito precipitato in strada: erano le 5 del mattino e a quell'ora non c'erano molte persone in giro. La 33enne, visibilmente scossa dalla violenza del rapinatore, ha chiamato la polizia. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Parma hanno effettuato un sopralluogo e stanno portando avanti le indagini per identificare il responsabile. La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti.