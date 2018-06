Paura in via Parigi: inseguiti, bloccati e presi a pugni perchè avevano suonato il clacson

I casi di aggressioni ai conducenti delle auto dopo piccoli diverbi stradali si stanno moltiplicando anche a Parma. E' di qualche giorno fa la notizia di un automobilista che è stato picchiato da due uomini, padre e figlio, che si sono fermati dopo aver effettuato un sorpasso azzardato. Oggi la storia arriva da via Parigi: in questo caso l'auto con a bordo gli aggressori, una Golf, ha addirittura bloccato fisicamente l'auto che la seguiva. Poco prima c'era stato un piccolo diverbio stradale in via Burla: la Golf aveva tagliato la strada all'altra auto, il cui conducente aveva suonato. E' stato questo l'episodio che ha scatenato la rabbia dei due occupanti della Golf che, dopo aver inseguito da via Burla a via Parigi la seconda auto sono scesi e hanno preso a pugni i giovani. L'episodio è stato riportato da un lettore alla Gazzetta.