Paura in via Rapallo, va a fuoco una stufetta elettrica: 64enne in ospedale

Momenti di paura in via Rapallo per un incendio, che si è propagato all'interno dell'abitazione di un uomo di 64 anni, rimasto ferito ed intossicato dal fumo che si è propagato nella stanza in cui si trovava. Era da poco passato mezzogiorno del 20 gennaio, per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono sviluppate all'interno dell'abitazione. Tutto sarebbe partito da una stufetta elettrica ed il suo malfunzionamento sarebbe stata l'origine del rogo. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, allertati anche dai vicini che hanno sentito un forte boato ed hanno avvertito la poliza e gli operatori del 115. L'ambulanza del 18 ha soccorso il proprietario dell'appartamento e lo ha trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore per accertamenti.