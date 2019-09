Paura in via Repubblica, crolla un tetto in pieno centro: evacuati gli uffici della Prefettura

Un forte boato e tanta paura in pieno centro a Parma nella mattinata di oggi, giovedì 12 settembre. Poco prima delle ore 12 infatti è crollato un tetto di un soffitto nell'area interna di una palazzina di via Repubblica, di fianco all'edificio che ospita la Prefettura di Parma. In particolare il crollo è avvenuto in uno stabile vuoto di proprietà dell'Associazione Mutilati ed Invalidi di Guerra.

Il boato è stato avvertito anche dai lavoratori dell'Ente che hanno avvertito i Vigili del Fuoco. In pochi minuti sul posto è arrivata squadra del 115 che ha provveduto a mettere in sicurezza l'area. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale hanno regolato il traffico veicolare di via Repubblica. Per precauzione alcuni uffici limitrofi alla zona del crollo sono stati evacuati. Fortunatamente non ci sono stati feriti. È in corso un sopralluogo per verificare le cause del crollo della struttura. In seguito al crollo ci sono stati alcuni danni agli edifici limitrofi.

Aggiornamenti a breve