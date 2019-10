Paura in via Savani, tunisina brandisce una bottiglia di vetro e minaccia i passanti: denunciata

Dalle parole si è passati ai fatti e una lite, avvenuta nel pomeriggio di ieri sabato 12 ottobre in via Savani a Parma, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Dopo una chiamata al 113 i poliziotti delle Volanti, sono arrivati in pochi istanti sul posto ed hanno verificato che un gruppetto di persone aveva dato vita ad una lite in strada. Una di queste persone, una cittadina di origine tunisina, stava brandendo una bottiglia di vetro per minacciare gli altri partecipanti alla lite. Dopo aver ricostruito l'episodio la donna è stata identificata e denunciata per minacce aggravate. Secondo le prime informazioni la discussione sarebbe nata da piccole scaramucce tra connazionali.