Paura in via Toscana: studenti spagnoli minacciati con una pistola da una baby gang

Hanno affiancato l'auto con a bordo alcuni studenti spagnoli in Erasmus, hanno puntato una pistola contro di loro e poi sono scappati a bordo di una Fiat Punto. Cinque giovani, una ragazza parmigiana di 26 anni, un giovane di 19 anni, un rumeno di 18 anni, un russo di 20 anni e un parmigiano di 15 anni, sono stati denunciati per minacce aggravate dall'uso di un'arma, che poi si è rivelata a salve ma priva del tappo rosso, senza munizioni. L'arma è stata sequestrata dalla polizia. I due gruppi, i ragazzi spagnoli ed il gruppetto di giovani poi denunciati, si erano ritrovati per caso alle 5 di mattina all'incrocio tra via Toscana e via Trieste.

I giovani in Erasmus erano accompagnati da uno studente italiano di 23 anni, che era andato in un panificio. Il gruppetto della Punto era in strada e si era messo a giocare a calcio in mezzo alla carreggiata: ne è nato un litigio che piano piano ha assunto toni minacciosi. Uno del gruppetto di amici ha alzato la maglia per far vedere la pistola ad uno dei ragazzi spagnoli. I giovani spagnoli scappano in auto ma vengono inseguiti: uno dei ragazzi italiani scende dalla Punto e punta la pistola contro di loro. I poliziotti sono arrivati sul posto dopo la segnalazione dei giovani in Erasmus, hanno raggiunto ed identificato gli occupanti della Fiat Punto, tutti denunciati per minacce aggravate dall'uso di un'arma.