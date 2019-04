Paura nella notte in via Garibaldi: incendiato un negozio

Incendio nella notte all'interno di un negozio di via Garibaldi. Momenti di paura verso le ore 3 per le fiamme che si sono sviluppate, per cause in corso di accertamento, all'interno di un negozio, che si occupa di articoli e di feste di animazione per bambini. Sul posto sono arrivati in pochi istanti i carabinieri, che sono riusciti ad evitare il peggio. I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e riportato la situazione alla normalità. Sono in corso indagine da parte dei carabinieri: per ora non si esclude nessuna ipotesi. Secondo le prime informazioni sembra che abbiano preso fuoco alcuni oggetti in legno.