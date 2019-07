Paura per due sorelle di 13 e 12 anni, escono di casa e non rientrano per la notte: trovate dalla polizia

Sono state ore di paura per i genitori di due due sorel minorenni, di 13 e 12 anni, che sono uscite di casa nel pomeriggio di ieri, 10 luglio, e non sono rientrate a casa per la notte. I genitori, dopo aver tentato invano di contattarle, hanno chiamato la polizia. Le due giovanissime erano uscite per trascorrere la serata con alcuni amici al parco Ducale. Gli agenti delle Volanti, dopo la segnalazione dei genitori, che hanno fornito alcuni contatti di amici e conoscenti delle loro figlie, hanno iniziato le ricerche. Le prime ricerche non hanno portato al ritrovamento delle minorenni. Solo nella mattinata di giovedì 11 luglio le due giovani sono state rintracciate all'interno dell'abitazione di un amico. Alle domande dell’Ufficio Minori della Divisione Anticrimine le due ragazze hanno risposto che sarebbero dovute rientrare a casa alle 21 ma, dopo essersi accorte che era tardi, avevano deciso di passare la nottata fuori da casa. Non avevano però avvisati i genitori che, molto preoccupati, si sono rivolte alla polizia. Le due giovani sono state affidate alla madre.