Paura sul ponte tra Montechiarugolo e Montecchio, Tir prende fuoco: circolazione bloccata

Ha preso fuoco all'improvviso mentre si trovava all'altezza del ponte tra Montechiarugolo e Montecchio, al confine tra le province di Parma e di Reggio Emilia. Un tir si è incendiato, per cause in corso di accertamento, intorno alle 11 di mattina di martedì 24 settembre. Sul posto sono arrivate alcune squadre dei Vigili del Fuoco, due dalla caserma di via Chiavari a Parma e due da Reggio Emilia: gli operatori del 115 hanno spento le fiamme e messo l'area in sicurezza. La circolazione stradale sul ponte è bloccata per consentire le operazioni di recupero del mezzo pesante.