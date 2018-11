Pazienti contagiati dall'epatite C in dialisi: la Procura apre un fascicolo

La Procura di Parma vuole vederci chiaro e sul caso delle quattro persone contagiate dal virus dell'epatite C all'Ospedale di Borgotaro, ha aperto un fascicolo di indagine. I quattro pazienti hanno contratto il virus nel mese di agosto ma solo dopo un incontro pubblico durante il quale uno dei pazienti ha dichiarato di aver contratto l'epatite durante le sedute di dialisi, la notizia è stata resa nota pubblicamente. Qualche giorno fa L'Ausl aveva diramato una nota in cui rassicurava e dichiarava che la situazione era sotto controllo. Ora la Procura effettuerà approfondimenti per capire se tutto sia stato svolto in modo corretto, dal rispetto della procedura al buon funzionamento degli strumenti: un'indagine per capire come si sono svolti i fatti ed accertare eventuali responsabilità.