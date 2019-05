Pedina l'amica 54enne sotto casa e la fotografa: arrestato stalker 69enne

Pedinava l'amica sotto casa e la fotografava, durante i ripetuti appostamenti che effettuava in tutte le ore del giorno. Un uomo di 69 anni è finito in manette in seguito all'intervento delle Volanti della polizia di Stato che lo hanno intercettato e bloccato mentre stava mettendo in atto uno di questi agguati. Il 69enne, arrestato per stalking, aveva conosciuto una donna di 54 anni e i due erano diventati amici. L'uomo però voleva andare oltre una semplice amicizia. Dopo il rifiuto della donna ha iniziato a mandarle tantissimi sms e a telefonarle di continuo. A queste molestie ha poi anche aggiunto i pedinamenti e le fotografie, scattate alla donna.