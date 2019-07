Perde il lavoro e tenta di suicidarsi in tangenziale: 22enne salvato dai poliziotti

Un ragazzo di 22 anni ha minacciato di suicidarsi, lanciandosi dalla rampa della tangenziale Sud, in corrispondenza dello svincolo di via Budellungo ma è stato salvato dai poliziotti delle Volanti che, dopo aver ricevuto una segnalazione, si sono recati sul posto e sono riusciti a convincere il giovane, che era appena stato licenziato, a desistere dai suoi intenti. Il ragazzo, dopo il licenziamento e un litigio con la sorella e la madre, ha preso l'auto ed arrivato proprio davanti alla rampa in salita, appoggiandosi sul guardrail: sotto c'è uno strampiombo di sette metri. Alcuni automobilisti lo hanno visto ed hanno chiamato la polizia: gli agenti hanno instaurato un dialogo con il ragazzo, che ha spiegato la sua storia, in lacrime. Il giovane 22enne è stato accompagnato al Pronto Soccorso per le cure del caso.