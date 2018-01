Perde l'occasione di essere assunta per il telegramma in ritardo: Poste dovrà pagare 28 mila euro

Non è riuscita a partecipare ad un concorso pubblico a causa del ritardo nell'arrivo di un telegramma. Una parmigiana dovrà essere risarcita con 28 mila euro: il giudice del Tribunale di Parma ha condannato infatti Poste Italiane al pagamento di quella somma, come risarcimento per la mancata occasione. Una donna di Parma, che attendeva un telegramma con la convocazione per la prova di un concorso per un posto all'asilo nido di Felino, non ha potuto sostenerla, proprio per il ritardo nell'arrivo del documento. In un primo momento le Poste avevano risarcito la donna con soli 28 euro, poi lei si è rivolta a Confconsumatori e dopo la procedura di conciliazione, ha deciso di rivolgersi al Tribunale di Parma, assistita dall'avvocata di Confesercenti Grazia Ferdenzi.