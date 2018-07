Periferie sicure, operazione contro il degrado anche a Parma

Continua l’Operazione Periferie Sicure avviata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per rafforzare il contrasto all’illegalità diffusa, in particolare nelle aree periferiche delle città caratterizzate da fenomeni di irregolarità e degrado. Le attività poste in essere, coordinate dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale, tramite il Servizio Analisi Criminale, riguardano sia servizi di controllo del territorio, sia interventi di natura amministrativa, mirati a garantire maggiori livelli di sicurezza.

L’iniziativa, finalizzata alla predisposizione di misure mirate a garantire maggiori livelli di sicurezza nelle zone ritenute più a rischio, ad oggi ha coinvolto 95 metropoli e nei prossimi mesi verrà estesa alle restanti città italiane. Dal 2 al 7 luglio scorsi, l’Operazione Periferie sicure ha interessato i territori di Belluno, La Spezia, Parma, Pistoia, Pordenone e Vercelli e sono state impegnate oltre 1.400 unità della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie locali.

Nel corso dei controlli sono state identificate 3.961 persone, arrestate 14, denunciate in stato di libertà 63, applicate 15 misure di prevenzione, controllate 3.478 autovetture nonchè sono stati adottati 36 provvedimenti in materia di immigrazione e sequestrati ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Inoltre, sono stati controllati 411 esercizi commerciali e comminate sanzioni amministrative con il sequestro di numerosa merce contraffatta.