Perseguita la figlia e la pedina sotto casa: arrestato padre stalker

Aspettava la figlia sotto casa, appostandosi davanti alla sua abitazione di Parma, la seguiva e la perseguitava. Un anziano, nato in Calabria e residente nella provincia di Verona, è stato arrestato dai carabinieri di San Pancrazio in flagranza di reato, mentre si trovava appostato sotto la casa della donna. Non era la prima volta che il padre stalker metteva in atto comportamenti di questo tipo: già nel mese di novembre la figlia lo aveva denunciato e nel giugno del 2018 aveva già messo in atto atteggiamenti ed azioni di tipo persecutorio. Il padre, considerata la sua età avanzata, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.