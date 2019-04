Perseguita una 17enne con messaggi e telefonate, poi le mostra una pistola: 21enne patteggia 8 mesi

Una 17enne è stata molestata per mesi da un giovane di tre anni più grande di lei, un 21enne di origine albanese che è stato condannato a 8 mesi, dopo aver patteggiato la pena. La ragazza, dopo aver ricevuto numerosi messaggi e telefonate anche nel cuore della notte dal ragazzo, che era un amico di amici, ha deciso di andare dai carabinieri e denunciare tutto. Gli episodi si stalking si sono verificati a partire dall'estate del 2017 e sono proseguiti poi per alcuni mesi. Anche la madre della ragazza avrebbe ricevuto diversi messaggi, anche su WhatsApp, dal giovane. Il 21enne si è presentato in Tribunale a Parma ed ha patteggiato 8 mesi. E' stata applicata la sospensione condizionale della pena.