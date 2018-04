Salmoni e gamberi congelati venduti come freschi: denunciato un ristoratore 36enne parmigiano

Avevano messo in vendita prodotti ittici surgelati, spacciandoli come freschi. Tre ristoratori, tra cui un parmigiano di 36enne, sono stati denunciati per il reato di frode nell'esercizio del commercio. I carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Parma e di Reggio Emilia, insieme ai carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia hanno effettuato alcuni controlli, che hanno avuto esito positivo. Secondo quanto ricostruito dai militari i tre ristoratori, oltre al parmigiano anche due reggiani di 20 e 32 anni, mettevano nei menù delle cene gamberi, gamberoni e salmone spacciati come fresschi quando invece erano congelati. Ora i tre dovranno rispondere nelle sede giudiziarie opportune del reato, che prevede fino ad un massimo di due anni di reclusione.