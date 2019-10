Caso Pesci, la madre della 21enne: "E' stata massacrata, non riusciva a parlare e a camminare"

Testimonianze contrastanti nel corso della nuova udienza, che si è svolta ieri mercoledì 23 ottobre, del processo che vede imputato l'imprenditore parmigiano 46enne Federico Pesci per violenza sessuale e lesioni aggravate: l'accusa è di aver struprato una ragazza di 21 anni all'interno del suo attivo di via XXIV Maggio. Dopo le testimonianze dei medici del Pronto Soccorso - Legata con una pallina in bocca e frustata e della sorella - "E' stata legata, frustata e picchiata" è stato il turno della madre. Durante l'udienza la donna ascoltata come testimone, ha parlato della figlia: "Quella notte è stata massacrata, non riusciva a parlare e faceva fatica a camminare. Siamo andati al Pronto Soccorso. Un medico mi ha detto: "Ha visto com'è ridotta? Aveva segni sul petto, sulla nuca, sulla schiena, sulle ginocchia".

l referto medico del Pronto Soccorso parlerà di 45 giorni di prognosi. "Mi ha raccontato che l'hanno appesa e le hanno messo una pallina in bocca - prosegue la madre. Quando lei diceva di avere sere le davano vino e droga". La tassista che quella mattina l'aveva accompagnata a casa, alle 7.30 circa, invece, ha parlato di condizioni diverse: "Sembrava avesse bevuto ma si muoveva normalmente. Poi ha parlato al telefono, non so con chi, dicendo che era stata una serata esagerata e che era tanto che non la faceva". La donna ha risposto alle domande dell'avvocato della difesa di Pesci Fabio Anselmo: "Quando siamo arrivati a casa sua è rimasta ferma ma poi si è incamminata verso l'abitazione".