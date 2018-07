Pesta a sangue e rapina l'ex fidanzata in via Mordacci

Un litigio che si è subito trasformato in violenza estrema: la vittima è una donna, l'ex fidanzata dell'aggressore che l'ha pestata a sangue alle 10 di sera in via Mordacci, davanti ad alcuni testimoni. Alcuni residenti infatti si sono affacciati dalle loro abitazioni, hanno visto la scena ed hanno subito chiamato i soccorritori del 118 e la polizia. Il pestaggio è avvenuto in pochissimi minuti: le cause sono ancora ignote. La donna si trovava insieme all'uomo in strada quando all'improvviso è stata raggiunta da calci e pugni. Oltre alle botte l'aggressore ha anche lanciato una bicicletta in faccia alla donna: il pestaggio è avvenuto in corrispondenza dell'incrocio con via Castagnola. Dopo averla picchiata l'uomo le ha anche rubato la borsa, contenente il cellulare ed alcune decine di euro. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno soccorso e medicato la vittima di violenza, trasportandola al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Per lei 15 giorni di prognosi. I poliziotti sono arrivati sul posto quando l'uomo era già scappato: sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto ed identificare l'aggressore. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei residenti e della donna.