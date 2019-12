Pestaggi, minacce e molestie per anni contro l'ex moglie: 30enne in manette

Picchiava la sua ex moglie, la maltrattava e la seguiva ossessivamente, arrivando anche ad esercitare violenza contro di lei di fronte al figlio piccolo, nato dalla loro relazione. Un giovane 30enne di origine tunisina è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile di Parma, che hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica di Parma, per i reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali.

La prima denuncia della donna - che aveva deciso di separarsi dal marito - è arrivata nel maggio del 2018: in otto anni di convivenza l'uomo l'avrebbe aggredita in numerose occasioni in modo violento. La donna, in tutte le occasioni, si era recata al Pronto Soccorso ed ha presentato i referti medici: secondo la sua ricostruzione il marito avrebbe agito anche per la sua forte gelosia.

Dopo che l'uomo si era trasferito i comportamenti violenti erano cessati: pochi giorni prima del 18 novembre però il 30enne avrebbe aggredito la donna all'interno della sua abitazione, davanti al figlio minore. Negli ultimi mesi inoltre il giovane tunisino aveva ripreso a molestare la donna con minacce, offese e chiamate ripetute.