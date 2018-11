Pestaggio davanti alla discoteca: due giovani feriti a colpi di cinghie e coltelli

Nottata di paura davanti ad una discoteca di via Monte Sporno a Parma. Erano passate da poco le tre di notte quando due giovani sarebbero stati pestati violentemente da altri due frequentatori del locale notturno. Secondo la versione dei due ragazzi parmigiani di 20 e 21 anni l'episodio sarebbe avvenuto nel parcheggio: mentre i due stavano per salire in auto sarebbero stati aggrediti da due persone di origine straniera armare di coltelli e cinghie usate come tirapugni. Il raid sarebbe avvenuto senza un motivo apparente: i due sono stati trasportati al Pronto Soccorso con alcune ferite al volto, alla spalla destra e allo zigomo sinistro. I poliziotti delle Volanti, che sono intervenuti sul posto, hanno raccolto le testimonianze dei due aggrediti: le indagini sono in corso per risalire ai responsabili del violento pestaggio.