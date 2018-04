Pestaggio in via delle Fonderie: giovane aggredito a bastonate

Un giovane è stato aggredito a bastonate nella serata di ieri, martedì 2 aprile, giorno di Pasquetta, in via delle Fonderie. Il ragazzo è stato brutalmente pestato da altri tre uomini che, dopo averlo circondato ed averlo costretto a fermarsi perchè aveva alle sue spalle un muretto, lo hanno preso a bastonate ripetutamente. I tre aggressori, armati di grossi bastoni, hanno effettuato un pestaggio in piena regola: non ci conoscono i motivi dell'aggressione. La vittima è rimasta ferita: il giovane però si è allontanato prima che sul posto arrivassero i soccorritori del 118, avvertiti da una residente che ha assistito alla scena e l'ha ripresa con un video. Il giovane, dopo il pestaggio, è rimasto a terra per qualche momento: i tre aggressori sono scappari a piedi ed in bicicletta. L'aggressione è avvenuta di fianco alla caserma dei carabinieri.