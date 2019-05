Pestaggio in Pilotta per un orologio: il 46enne dovrà subire due interventi chirurgici

E' ancora ricoverato all'Ospedale Maggiore di Parma il parmigiano di 46 anni che, nella notte tra sabato e domenica, verso le ore 3.30, è stato pestato a sangue da tre sconosciuti nei pressi della Pilotta: i malviventi lo hanno preso a pugni in faccia per rubargli l'orologio, un Citizen, e il borsello. L'uomo ha subito un intervento alla mascella e tra una settimana verrà operato anche alla spalla, interventi necessari in seguito alle lesioni riportate durante la violenta rapina. Il 46enne, dopo una serata tra amici, si era diretto da solo al parcheggio del Toschi per recuperare l'auto. Secondo le prime ricostruzioni la vittima avrebbe ricevuto un primo forte pugno in faccia, che lo avrebbe fatto cadere a terra. Dopo pochi istanti sarebbe avvenuto il pestaggio vero e proprio: calci e pugni violentissimi mentre si trovava a terra. Hanno agito in tre: i malviventi sono scappati a piedi. I poliziotti delle Volanti si sono precipitati sul posto, dopo la chiamata al 113, ed hanno perlustrato il centro: dei rapinatori nessuna traccia. Ora è a caccia all'uomo per dare nomi e volti ai tre banditi che hanno mandato un uomo in ospedale per poche centinaia di euro di bottino.