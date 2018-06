Pestata a sangue e seviziata a colpi di coltello: marito arrestato per maltrattamenti

Per due lunghi anni ha subito violenze di ogni tipo: botte, pestaggi, sevizie, maltrattamenti. Una donna di circa quanrant'anni ha vissuto un incubo tra le mura domestiche. Il marito aguzzino la picchiava anche davanti ai figli minori della coppia. Parma è stato lo scenario dell'ennesima vicenda brutale di violenza contro le donne: dopo vari ricoveri in ospedale, umiliazioni feroci e vessazioni fisiche e psicologiche la donna ha deciso di affidarsi al Centro Antiviolenza, che l'ha ospitata in una struttura protetta. Da quel momento in poi i carabinieri hanno iniziato le indagini: sono bastati pochi giorni per verificare il quadro accusatorio nei confronti dell'uomo, che è stato arrestato il 23 giugno per maltrattamenti aggravati in famiglia. Ora si trova nel carcere di via Burla: la donna ora ha un pò di pace. Il marito aguzzino era arrivato anche a portarla in un cimitero, obbligarla ad inginocciarsi davanti ad una croce per "espliare i suoi peccati". Secondo la ricostruzione degli inquirenti da tempo l'uomo le controllava i messaggi sui social network ed il telefono cellulare, la sfregiava con un coltello su un fianco, la tagliuzzava quando decideva che lei aveva bisogno, nella sua logica patriarcale e autoritaria, di una "lezione". I maltrattamenti ed i pestaggi sono avvenuti anche davanti ai figli minori della coppia. Oltre ai pestaggi e alle sevizie la donna è stata anche presa a bastonate in alcune occasioni. Dopo l'ennesimo ricovero in ospedale per le botte subite la donna ha deciso di recarsi al Centro Antiviolenza. Da quel giorno la storia ha preso un'altra piega ed ora il marito aguzzino si trova in carcere.