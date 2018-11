Pestato in una discoteca riconosce uno dei suo aggressori in via Farini: denunciato 20enne

Ha visto passare uno dei suoi aggressori in via Farini e non ci ha pensato due volte: ha preso il telefono ed ha chiamato la polizia. Sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti che lo hanno fermato, identificato e denunciato per lesioni personali in concorso. La notte di circa due settimane fa la vittima, un 23enne parmigiano si trovava in una nota discoteca quando, per cause in corso di accertamento, è stato malmenato da alcuni giovani che dopo il confronto violento si sono dileguati. Il giovane che ha subito la violenza ieri stava passeggiando in via Farini quando si è ritrovato davanti uno dei ragazzi che l'aveva aggredito: lo ha riconosciuto ed ha chiamato i poliziotti. Si tratta di un parmigiano di 20 anni, che è stato denunciato per lesioni personali in concorso. Gli altri partecipanti al pestaggio non sono ancora stati individuati.