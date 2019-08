Piazzale Fiume, spaccia una dose di cocaina al proprietario di un bar: arrestato 27enne

È entrato in un locale in disuso in piazzale Fiume ed il suo atteggiamento ha insospettito una pattuglia dei carabinieri che stava passando proprio in quel momento, durante un controllo lungo le strade del quartiere Oltretorrente. Un nigeriano di 27 anni, in Italia da quattro anni, è stato bloccato ed arrestato dai militari che sono riusciti a fermarlo dopo un suo tentativo di resistenza. I carabinieri hanno deciso di entrare all'interno del locale: ad un certo punto il 27enne ha ceduto una dose di cocaina al proprietario del bar che, probabilmente, è in ristrutturazione. A quel punto hanno deciso di intervenire: il proprietario del locale è stato segnalato in Prefettura com e consumatore mentre il nigeriano ha cercato di scappare. Dopo averlo bloccato lo hanno portato in Caserma e tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.