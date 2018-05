Piazzale Picelli, lite a colpi di cinghiate e cubetti di porfido: due denunce

L'allarme è scattato nella serata di ieri, 11 maggio. Due persone senza un motivo apparente si stavano prendendo a cinghiate in strada, nella zona di piazzale Picelli, nel cuore dell'Oltretorrente: i motivi della lite, nata probabilmente per futili motivi sono ignoti. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle Volanti che hanno cercato di gestire la situazione e di ricostruire quanto accaduto: quando gli agenti si sono presentati nel piazzale, avvertiti da alcuni cittadini che stavano assistendo alla scena, i due rivali erano ancora sul posto. Prima ci sono state le cinghiate, poi il tentativo di colpire uno dei due con un cubetto di porfido. Quest'ultima azione ha anche danneggiato alcune auto in sosta: per i due, che sono stati identificati, è scattata una denuncia per lesioni e per uno dei due anche per danneggiamento delle auto.