Picchia l'ex compagna all'uscita dal lavoro: stalker 48enne in manette

Minacce, insulti sui social network e dal vivo, messaggi e telefonate ripetute. Sono state queste alcune azioni che un uomo di 48 anni di Torrile, ha messo in atto nei confronti della sua ex compagna della stessa età e residente nello stesso paese, nel corso degli ultimi mesi. La donna aveva deciso di interrompere la relazione e da quel momento l'ex compagno non le ha lasciato un attimo per respirare, la sua vita era diventata un incubo. Oltre ai messaggi inviati ripetutamente per convincere la donna a cambiare idea e le telefonate, il 48enne, già denunciato in passato per atti persecutori, è passato dalle parole ai fatti. In un'occasione si è recata sul luogo di lavoro della donna, l'ha aspettata e quando è uscita si è avventato contro di lei, picchiandola. Un'amica della donna ha avvertito i carabinieri che, dopo aver svolto le indagini, hanno arrestato il 48enne per il reato di stalking.