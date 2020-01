Picchia e insulta la moglie per vent'anni: marito 75enne condannato per maltrattamenti

Ha subito le violenze, le angherie, gli insulti ed i pestaggi del marito padrone che, nonostante l'età, non aveva smesso di sferrarle calci e pugni, oltre ad essere autoritario e violento. Un uomo di 75 anni è stato condannato dal Tribunale di Parma per maltrattamenti. La donna, che ha vissuto per circa vent'anni in un vero e proprio incubo, ha avuto la forza di denunciare tutto quello che ha subito: le indagini degli inquirenti hanno poi portato al processo nei confronti del marito. Secondo il racconto della donna e secondo la ricostruzione dell'accusa il 75enne si sarebbe reso protagonista, in svariate occasioni, di pestaggi ai danni della moglie e di insulti ripetuti. Dopo anni l'aria che si respirava all'interno dell'abitazione era diventata asfissiante per la donna, che ha avuto il coraggio di descrivere le violenze subite.